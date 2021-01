Radio City4You, al 50° posto (su 600) per gli ascolti

Radio City4You cresce sempre di più. L’emittente, nata Nel 1974 tra le prime radio private in Italia, si piazza infatti al 50° posto, su 600 radio, per gli ascolti sull’aggregatore FM World a dicembre 2020. Fm World è il più importante aggregatore italiano indipendente di flussi streaming radiofonici. L’esame si riferisce al periodo di dicembre 2020 misurato attraverso un campione di circa 1 milione di sessioni. Con il cambio gestione, nel febbraio 2020, e una programmazione giovane e dinamica Radio City4You è arrivata velocemente al 50° posto delle emittenti radio in streaming più ascoltate d’Italia.

«Un ottimo passo - dice l'editore Marco Cantarella -. Sono contento della piattaforma streaming che rende fruibile l'ascolto della radio non solo in Italia ma in tutto il mondo. Siamo molto soddisfatti anche dell'ascolto in Fm su 89.9 Mhz per le province di Vercelli, Biella, Novara , Milano, Pavia e Varese, sugli 88.6 Mhz per la Valsesia e sul digitale DAB+ per le città di Torino, Cuneo e rispettive provincie».

Come si fa ad ascoltare Radio City4You in streaming? E’ semplice: basta scaricare la App per Smartphone Android e Ios e per la Smart TV LG. Radio City4You tra l’altro ha anche una forte programmazione, non solo musicale, ma anche sportiva in streaming: sulla piattaforma dedicata vengono infatti trasmesse le partite della Pro Vercelli e di Edilnol Pallacanestro Biella. Anche lo sport è un punto di forza di City4You. Basta scaricare la App gratuita per Android e Ios negli store, City4You Sport. «City4You sta solo aspettando la fine di questa pandemia per programmare una serie continua di live che la vedranno protagonista insieme ai suoi collaboratori in feste, dirette e manifestazioni e per inaugurare i nuovi studi Radio Televisivi in realizzazione alle porte di Novara- continua Marco Cantarella -. Ringraziamo anche 4You TV sempre del nostro gruppo editoriale che diffonde diverse nostre trasmissioni in contemporanea in RadioVisione sui canali del Digitale Terrestre 91 e 194 in Piemonte, 194 in Lombardia, 194 in Emilia Romagna e 194 in Lazio. Grazie, continuate così .... noi cercheremo sempre di darvi il meglio »

Tra poco City4You presenterà il nuovissimo sito internet, ricco di contenuti e immagini, all’indirizzo www.radiocity4you.it. Per qualsiasi informazione potete chiamare la concessionaria di pubblicità Publycom s.a.s. di Mattiuz Rita 3481822246