Piattaforma in tilt: i medici non possono far le ricette

Altra giornata di passione per medici di famiglia e pazienti. Un guasto che si è verificato martedì mattina ha mandato in tilt la piattaforma Sogei attraverso la quale i medici di medicina generale di tutto il Piemonte erogano le ricette per farmaci e prescrizioni previste dal servizio sanitario nazionale. Moltissimi i professionisti, anche vercellesi, che hanno segnalato il disservizio: il sistema aveva già dato problemi lo scorso mercoledì, 13 gennaio.