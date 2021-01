La rissa nel locale finì con un giovane investito da un'auto in fuga

Una rissa, iniziata per uno spintone all'interno di un locale e finita con un regolamento di conti in strada e una persona investita da un'auto in fuga.

Nuova udienza al processo che vede tre giovani marocchini chiamati a rispondere, a vario titolo, di una serie di reati che vanno dalle lesioni personali, alla rissa, alla rapina per fatti avvenuti tra l'inverno e la primavera del 2018, per lo più nella zona dei locali notturni dell'ex Montefibre, ma anche nell'area dell'Antico Ospedale.

I fatti trattati nella recente udienza del processo, sono quelli relativi a uno dei numerosi sabati sera finiti con l'intervento delle Volanti: in quel caso allertate per una rissa in strada.

All'arrivo, i poliziotti trovarono un giovane a terra, che lamentava dolori alla gamba dopo essere stato investito da un'auto in fuga e, dalle testimonianze raccolte, fu poi possibile ricostruire che, all'interno di uno dei locali, era nata una lite tra due albanesi e due coetanei marocchini. Quando il buttafuori era intervenuto mandando in strada tutti, la situazione era degenerata: gli albanesi erano stati inseguiti da una ventina di altri ragazzi e, dopo essersi rifugiati in auto, ma erano stati circondati dai rivali. A quel punto, per tentare la fuga, avevano urtato prima un'auto in sosta e poi un ragazzo che stava fumando poco lontano.

Ai ragazzi finiti a processo, e all'epoca identificati dai presenti, vengono contestati anche altri episodi violenti avvenuti nei locali della zone e la rapina di una cassa bluetooth ai danni di un minorenne avvenuta nel parcheggio dell'ex Pisu. Nella prossime udienza del processo, dopo gli ultimi testi, si passerà alle richieste di condanna.