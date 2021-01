Furgone abbatte due balconi: momenti di grande spavento a Trino

Momenti di paura, nel primo pomeriggio di lunedì a Trino, dove un furgone in transito in corso Cavour, è rimasto incastrato, dopo aver colpito due balconi posti al primo piano di uno stabile, causado il crollo di una parte della pavimentazione di questi ultimi.

I lastroni precipitati dai balconi, finendo a terra, hanno colpito le vetrine di un ufficio sottostante causando un forte spavento alle persone che si trovavano all'interno ma, fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto, per la messa in sicurezza e i rilievi del caso, sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Trino che si sono occupati della messa in sicurezza dell'area interessata: l'intervento è stato parecchi lungo a causa dell'importanza del peso dei dei blocchi di pietra caduti; presenti anche la Polizia locale e il tecnico del Comune per i rilievi del caso.