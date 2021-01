Frontale tra auto e furgone, una persona in ospedale

Incidente frontale tra un'auto e un furgone, poco dopo le 13, sulla SP 58 in direzione San Giacomo Vercellese, in una giornata di forte nebbia.

Per cause al vaglio della Polizia Stradale un furgone e una Fiat 500 L si sono scontrate frontalmente. Ad aver la peggio il conducente dell’utilitaria che è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso di Vercelli.

Sul posto 118 e Polizia Stradale, mentre i Vigili del Fuoco di Vercelli si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli e della zona.