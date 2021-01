Vaccini, siero, antidoto: un po' di chiarezza

La pandemia in corso, tra gli altri effetti, ha avuto quello di generare una marea comunicativa che da mesi ci sommerge con informazioni che spaziano in diversi campi della medicina. Al di là della confusione che spesso si è creta ciò ha anche indotto maggiore interesse e conoscenza per argomenti di salute non sempre noti alla maggior parte della popolazione. Negli ultimi tempi l’attenzione si è concentrato sul tema della vaccinazione e qui, purtroppo, la qualità dell’informazione si è rivelata talvolta scadente, a partire proprio dalle nozioni fondamentali, che molti organi di stampa anche autorevoli hanno mostrato di non possedere. Vediamo infatti usare indifferentemente i termini vaccino, siero, antidoto come se fossero la stessa cosa. Così non è per cui , senza addentrarci in questioni troppo tecniche, mi sembra opportuno fare un po’ di chiarezza.

Vaccino è un preparato che induce nell’organismo una reazione di difesa con l’attivazione del sistema immunitario che, generalmente, si traduce nella produzione di anticorpi diretti verso uno o più componenti del microrganismo responsabile della malattia infettiva che vogliamo combattere. Rappresenta quindi una strategia di prevenzione della malattia, perché gli anticorpi indotti dal vaccino rimangono presenti nel sangue più o meno a lungo (a seconda del tipo di vaccino, talvolta per tutta la vita) e, in virtù dell’effetto memoria che il sistema immunitario conserva, possono venire ulteriormente prodotti dopo un eventuale contagio impedendo al microrganismo di moltiplicarsi e provocare gli effetti patologici tipici della malattia.

Il siero è invece un preparato che sfrutta sempre i meccanismi di difesa immunitari ma che contiene già gli anticorpi pronti e quindi viene usato allo scopo di bloccare il microrganismo nell’intervallo che intercorre tra il contagio e l’insorgenza dei sintomi o , talvolta, quando la malattia si è già manifestata. Si chiama siero perché è derivato dal sangue di un animale che era stato vaccinato contro quel determinato microrganismo. Il suo effetto ha breve durata. Quasi tutti i sieri utilizzati in passato sono stati sostituiti da preparati di origine umana e per questo privi dei possibili effetti dannosi tipici dei sieri animali e più purificati , che sono le Immunoglobuline umane; tra queste ad esempio le più note e di uso più comune sono le anti Tetaniche. Per tornare alla COVID si tratta dello stesso principio del siero iperimmune, estratto dai guariti per essere usato nella terapia dei malati gravi. Una variante più moderna è rappresentata dagli anticorpi monoclonali di cui tanto si parla, prodotti con le tecniche dell’ingegneria genetica.

Per Antidoto si intende una sostanza chimica (anche un farmaco) usata per contrastare l’intossicazione o l’avvelenamento provocati nell’organismo da un’altra sostanza chimica, che sia l’anticoagulante contenuto nel veleno per i topi, un alcaloide presente nei funghi, l’eroina, un insetticida, un metallo pesante, lo iodio radioattivo, un farmaco ecc.