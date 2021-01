Addio a Lucia Ferraris, ex preside e anima del volontariato

<article style="box-sizing: inherit; position: static; margin-bottom: 32px; flex-basis: 100%; " class="entry">

Varallo è in lutto per la morte di Lucia Ferraris, insegnante ed ex preside delle scuole medie cittadine e figura di spicco del volontariato. Aveva 80 anni e nel centro valsesiano era un'istituzione: originaria di Torino, si era trasferita in Valsesia nel 1970 e, alla valle, si era legata in modo indissolubile.

«Era una figura di spicco della nostra comunità - ricorda il sindaco Eraldo Botta, rendendole omaggio sulla pagina istituzionale del Comune - come insegnante prima e poi per tanti anni preside delle scuole ,edie cittadine, ha visto crescere generazioni di varallesi. Nella sua vita è stata una “guerriera”, ha combattuto la sua personale battaglia contro il male e si è fortemente impegnata nella salvaguardia della sanità valsesiana, diventando Presidente del Comitato in difesa dell’Ospedale di Varallo. Fiduciaria della Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, proponeva spesso con la passione che la caratterizzava, iniziative di prevenzione dirette ai cittadini. La ricorderemo come una donna dal cuore grande, sempre pronta a offrire il suo impegno sociale, anche nei momenti della malattia, dal passo veloce, lo sguardo pensieroso, ma tanto dolce nel suo modo di comunicare con gli altri».

Negli anni '90 Lucia Ferraris legò il suo nome, così come fecero molti varallesi, al Comitato per la Salvaguardia dell'Ospedale, di cui era divenuta presidente, e alla lunga battaglia per la difesa dei servizi sanitari valsesiani. Donna cultura, impegnata nel sociale, interessata a mille tematiche e soprattutto sempre vicina al mondo della scuola: così la dipingono i moltissimi i ricordi commossi che, in queste ore, ex studenti, ex colleghi, amici e cittadini stanno condividendo attraverso i social. Era stata un punto di riferimento per tante persone, Lucia Ferraris: la sua disponibilità e la sua saggezza mancheranno a tutta la comunità.