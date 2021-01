Francesco Modesto, il profeta.

Ad agosto, primo incontro. Gli dico: «Emmanuello è un giocatore incompiuto. Provarlo alle spalle delle punte?»

E lui. «Emmanuello è una bella mezzala. Vedrai.»

Infatti.

Sempre a Varallo. Seconda domanda. E l'attacco? Prenderete qualcuno, magari al posto di Comi?

«Se rimane Comi, e io credo proprio che rimarrà, siamo a posto così.»

Infatti.

Inizia il campionato. Dopo due giornate, gli chiedo di Zerbin.

«Sì sta giocando bene. Ma da lui voglio anche i gol.»

Sono arrivati. Per adesso sono quattro.

Tempo dopo. All'allenatore della Pro Vercelli, chiedo: dopo l'infortunio di Bruzzaniti c'è un problema di vivacità sulla fascia destra. E lui: «Si sta allenando un giocatore che ha voluto Casella. Si chiama Clemente, vedrete...»

Clemente lo abbiamo visto tutti.

Vigilia della partita con l'Alessandria. In conferenza stampa dico: Avete avuto una marcia incredibile, nessuno lo aveva pronosticato a inizio campionato.La risposta di Modesto fu: «Ma possono venire anche i momenti no Dovremo essere bravi a reagire. Nel calcio è importante tutto. Bisogna imparare anche dalle sconfitte, bisogna imparare a soffrire.»

Già.

Ma un profeta a volte sbaglia. Prima apparizione di Borello. Modesto dice: «Il vero Borello non lo avete ancora visto.»

Due traverse, un ottimo spezzone di gara a Piacenza, ma Borello, che è tornato a Crotone, non lo vedremo più con la maglia della Pro Vercelli.

Il vero Borello non lo abbiamo visto...

Modesto, oggi, in conferenza stampa. «Sono cose che nel calcio capitano. E' un giocatore che ho avuto per due anni, lo conosco bene. Un buon giocatore. In questa Pro Vercelli ha trovato la strada sbarrata da Zerbin, da Rolando e anche da Della Morte, un giocatore che non molla mai...».