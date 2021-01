«Loro non mollano mai, ma noi giocheremo con rabbia.»

Partita da tripla, domani al Piola, tra Pro Vercelli e Carrarese. Si affrontano due squadre che amano giocare al calcio, con due tecnici diversi – anche per un fattore anagrafico, Modesto ha 38 anni, Silvio Baldini ne ha 62 – ma anche simili: passionali, fedeli al proprio credo calcistico.

Vito Grieco diceva che Baldini ha sempre una sola filosofia di gioco, a prescindere dall'avversario. Anche Modesto.

Che dice. «L'ho avuto come allenatore al Palermo, veniva da campionati importanti in serie A, con l'Empoli. Poi ha preso la decisione di allenare vicino a casa. Sì, ha sempre portato avanti le sue idee e domani sarà una bella partita, combattuta.»

Solita domanda di rito sullo stato di salute della squadra e un giudizio sulla Carrarese.

«I ragazzi si sono allenati con il piglio giusto. È stata una buona settimana, intensa. La Carrarese sono anni che staziona nelle parti della classifica. Gioca un buon calcio, sono bravi nell'uno contro uno. Noi dovremo essere affamati e soprattutto concentrati: con la Carrarese la partita non finisce mai. Dura dal primo minuto all'ultimo secondo, sono tignosi, non mollano,»

Alla Pro Vercelli manca la vittoria da tempo. Questo può condizionare in negativo?

«Non deve essere un peso per noi. Quando vinci acquisisci autostima, ma quando perdi hai rabbia, che fa bene allo spirito.»

Questa squadra sta vivendo una metamorfosi dovuta al calcio mercato. A che punto è questa nuova Pro Vercelli?

«Il direttore Casella mi ha consegnato giocatori validi, che hanno gamba, e con caratteristiche diverse. Ma i due acquisti sono... Rolando e Zerbin. Senza dimenticare Della Morte. Che non molla mai, anche in allenamento.»

In difesa ci sono ricambi. In attacco pure e pure sulle corsie. A centrocampo, invece, siete contati: ci sono Nielsen ed Emmanuello. Poi Erradi e Merio.

«Sì, siamo contati, ma il direttore sta lavorando per rinforzare il reparto, puntando soprattutto su un discorso di qualità.»

(Insomma, arriverà un giocatore, o magari due, di spessore.)

Due parole infine su De Marino, ceduto alla Juventus, e Carosso, convocato nella Under 19.

«De Marino ha iniziato che veniva da un infortunio, insomma non era in condizione. Poi si è fatto valere. Ha ritenuto di andare in una squadra importantissima. Carosso è una grande soddisfazione per la società. Nell'under 19, insieme a giocatori dell'Inter, della Roma e altri sodalizi di A. ce n'è uno che gioca con la maglia della Pro Vercelli.»

Chi ha da perdere di più, dalla gara di domani, tra Carrarese e Pro Vercelli che hanno gli stessi punti?

«Sarà una bella partita...»