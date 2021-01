Con il Coronavirus è crisi economica, ma non per tutti: i settori che hanno tenuto meglio

Il Coronavirus sappiamo tutti che ha avuto una forte influenza sulla vita di tutti noi sotto diversi punti di vista. Ad essere colpita fortemente è stata anche l’economia del Paese. Se è vero che molti settori sono stati letteralmente messi in ginocchio, per via dei lockdown, delle restrizioni di sicurezza e dal cambiamento delle abitudini delle persone, dall’altra ce ne sono stati altri che invece hanno aumentato i propri introiti, anche se non significa ovviamente che nessuno sia stato “contento” della situazione in corso sotto il punto di vista psicologico ed umano.

Con la diffusione del Covid-19 e tutto quello che tale epidemia ha portato con sé, nel fare una riflessione sull’economia del Paese, non va dimenticato che, di fatto, gli Italiani chiusi in casa non hanno comunque smesso in toto di consumare, anche se i settori merceologici dove hanno scelto di investire sono diversi rispetto a quelli in condizioni “normali”. Le esigenze, dopotutto, sono mutate e la generale tendenza è stata quella di evitare le grandi spese, nell’ottica di “fare cassa”, spendendo lì dove è stato possibile acquistare qualcosa per il proprio intrattenimento domestico, per felicità, necessità e salute.

I settori che con il Covid hanno aumentato le vendite

A beneficiare dell’emergenza, per esempio, come è facilmente immaginabile, sono state le catene della grande distribuzione organizzata. In particolare i piccoli negozi locali, vicini ai centri, e i punti vendita che sono stati in grado di proporre la spesa online, con la consegna a casa o il ritiro rapido in formula drive. Le vendite dei supermercati, secondo alcune statistiche, sono raddoppiate rispetto allo stesso periodo del 2019; segnando nei mesi di lockdown vero e proprio dei picchi di fatturato mai visti.

Anche chi non era solito utilizzare metodologie di acquisto online, si è subito adeguato alla situazione. Particolari aumenti, all’interno di questo settore in particolare, ci sono stati per il comparto vini, quello delle farine, quello dei prodotti a lunga conservazione, ma incrementi di fatturato ci sono stati per i produttori di carta casa o igienica, di detergenti e saponi.

Aumenti vi sono stati anche per il settore cosmetico (del fai da te in particolare, visto che parrucchieri ed estetiste erano chiusi) e per quello farmaceutico: particolare attenzione è stata dedicata alla propria salute. In questo senso forti aumenti vi sono stati anche nella vendita di attrezzatura sportiva per l’allenamento a casa.

In tutto questo chi non disponeva di device per la navigazione in internet o ne possedeva di obsoleti, ha messo nella lista degli acquisti anche prodotti tecnologici ed elettronici: ci sono stati momenti infatti in cui molti dispositivi non erano nemmeno disponibili (ed è ancora così oggi) perché la produzione non è riuscita stare al passo con la domanda.

E-commerce ed intrattenimento sul web: boom di incassi

Con i negozi chiusi, molte persone a casa senza poter lavorare e una necessità impellente di passare il tempo ed intrattenersi, hanno segnato un forte incremento con il Covid-19, in generale, tutti quei comparti d’intrattenimento e divertimento sul web e gli e-commerce.

Non è certo un caso che durante la pandemia siano nati, ad esmpio, diversi nuovi casinò online, come riportato alla pagina https://www.casinos.it/nuovi/, o che si sia intensificato ancora di più il livello di competizione nel mercato dello streaming, con Netflix, Amazon, Apple e Disney decisi a darsi battaglia per il controllo di un mercato in continua crescita.

Per non parlare degli e-commerce, veri protagonisti della pandemia. Amazon, per fare un esempio eclatante, ad un certo punto non è più riuscito a stare al passo con la gestione degli ordini: ritardi a parte, sono stati potenziati i turni e la disponibilità dei corrieri per le consegne e sono aumentati anche gli introiti delle aziende di packaging.