Ubriaco e con la patente scaduta, centra un'auto in transito

Fa retromarcia centrando un'auto in transito. Un incidente senza conseguenze per le persone, quello avvenuto nel pomeriggio di venerdì nella centralissima piazza Mazzini di Borgosesia, ma che ha avuto un pesante strascico penale per uno dei due automobilisti.

Sottoposto ai controlli di rito, il 40enne borgosesiano che si trovava al volante della vettura che provocato il sinistro, è stato denunciato all’autorità giudiziaria e alla Prefettura per guida in stato di ebbrezza e per essersi messo alla guida con la patente scaduta da oltre un anno.

«Siamo stati chiamati immediatamente – spiega il comandante della Polizia Municipale di Borgosesia, Ruggero Barberis Negra – e sono intervenuti i nuovi agenti. L’uomo alla guida dell’autovettura che ha provocato l’incidente, era in evidente stato d’ebbrezza – racconta – ed è risultato avere un tasso alcolemico superiore al doppio del limite consentito. Al successivo controllo, è risultato che l'uomo avesse già precedenti per guida in stato d’ebbrezza: gli agenti hanno dunque provveduto a ritirargli la patente, che è risultata scaduta dal 2019. A questo punto, non abbiamo potuto fare altro che denunciarlo all’Autorità Giudiziaria, che determinerà la sanzione, e segnalarlo alla Prefettura».

L’intervento ha visto la collaborazione tra i nuovi agenti e la vecchia guardia, una sorta di passaggio di consegne ai giovani vigili, in servizio da un paio di mesi, che finora non si erano ancora trovati a gestire un sinistro… con complicazioni.

Ai nuovi Vigili arrivano anche i complimenti da parte del consigliere con delega alla Polizia Municipale Ferdinando Nardella, che apprezza l’inserimento nel corpo di Polizia Municipale di queste nuove forze, che hanno apportato una ventata di entusiasmo oltre che di ottima professionalità ed efficienza.