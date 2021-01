Lungosesia trasformato in discarica: pulizia straordinaria da parte di Comune e Asm

Ora il Comune ha deciso di intervenire organizzando, in collaborazione con Asm, una pulizia straordinaria per la settimana del 18 gennaio. Non è la prima volta che l'ente pubblico si vede costretto a intervenire in via diretta per riparare ai danni commessi da chi non ha rispetto dell'ambiente. Purtroppo, tuttavia, la battaglia è impari dal momento che controllare una zona così ampia è di fatto impossibile e la situazione e gli abbandoni sono ancora purtroppo frequenti.