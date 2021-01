Come funziona e quando sostituire il filtro dell'olio

La manutenzione dell'automobile è fondamentale, se vogliamo badare al suo corretto funzionamento e se vogliamo fare attenzione alla sicurezza quando guidiamo.

Ci sono dei meccanismi del funzionamento dell’auto, che non vanno affatto sottovalutati. Uno di questi, per esempio, è il filtro dell’olio. Si tratta di una funzione progettata appositamente per la lubrificazione e per rimuovere lo sporco dall’olio del motore. Inoltre svolge una funzione molto importante per quanto riguarda il mantenimento dei fluidi idraulici. Forse non tutti sanno che ci sono diverse tipologie di filtro di olio.

La più comune è costituita sicuramente dai filtri dell’olio centrifughi. I filtri dell’olio sono molto importanti, perché sono appositamente pensati per fare in modo che dall’olio del motore vengano rimosse molte particelle nocive. Queste ultime si formano a causa dell’usura. Ma vediamo come funziona in particolare il filtro dell’olio del motore e di sapere quali sono le informazioni in più che bisogna conoscere, anche per provvedere alla sua corretta manutenzione.

Come funziona il filtro dell'olio

Per una corretta manutenzione dell’auto è sempre importante avere a disposizione i giusti pezzi per poter provvedere ad un ricambio quando c’è la necessità.

Ma, visto che stavamo parlando del filtro dell’olio, vediamo come è costituito e come funziona. Il meccanismo del filtro dell’olio si compone di un elemento filtrante e di alcune valvole di sicurezza. Nel filtro sono montati due pistoni. Il primo di essi viene attivato quando c’è l’eventualità dell’ostruzione a causa del fatto che l’olio del motore aumenta la sua viscosità.

Oppure per esempio si può attivare quando avviene la contaminazione dell’elemento filtrante. Nel momento in cui il motore si ferma, la valvola si chiude. La quantità di olio presente nel filtro in questo modo non può rifluire nel carter. In questa maniera l’olio, nel momento in cui il motore viene avviato di nuovo, entra nel sistema di lubrificazione.

Perché può smettere di funzionare il filtro dell'olio

Ci sono diverse cause che possono portare ad un mancato funzionamento del filtro dell’olio. Per esempio esso può non funzionare correttamente a causa dello sporco, per il danneggiamento dell’alloggiamento o per i danni che può subire l’elemento filtrante.

Oppure per esempio un’altra causa del mancato funzionamento può essere attribuita alla perdita di elasticità della valvola posteriore. Ma come facciamo ad accorgerci che è necessario sostituire il filtro dell’olio? Ci sono vari fattori che ci indicano che è arrivato il momento di provvedere ad una manutenzione in questo senso.

Per esempio ce ne accorgiamo per il fatto che peggiora il funzionamento del motore oppure possiamo vedere come i gas di scarico appaiano più neri del solito. Inoltre possiamo ricavare un’informazione molto preziosa che ci indica il momento di intervenire anche dall’indicatore della spia dell’olio sul cruscotto.

Di solito la sostituzione del filtro dell’olio avviene ogni 10.000-15.000 chilometri, tenendo conto comunque anche del tipo di motore con cui abbiamo a che fare e della qualità del lubrificante che viene utilizzato.

Come sostituire il centrifugatore dell'olio

Per sostituire il centrifugatore dell’olio, dobbiamo innanzitutto posizionare un contenitore in modo opportuno, per raccogliere il materiale di lubrificazione che si trova sotto la coppa dell’olio. Poi svitiamo il tappo di scarico della coppa e togliamolo insieme alla guarnizione.

Dopo aver drenato l’olio, bisogna mettere il tappo al suo posto. In questa operazione nel frattempo provvederemo anche a sostituire la guarnizione. Svitiamo il filtro difettoso, applichiamo dell’olio all’anello di tenuta del pezzo di ricambio e installiamolo.

A questo punto non ci resta che riempire nuovamente il serbatoio dell’olio. Facciamo anche un controllo definitivo, che consiste nell’avviare il motore, per verificare se non ci siano perdite.

Abbiamo già indicato ogni quanto andrebbe sostituito il filtro dell’olio, anche se dobbiamo fare una differenza a seconda del tipo di motore a cui ci riferiamo. Infatti l’informazione che abbiamo indicato precedentemente in riferimento a 10.000-15.000 chilometri vale più specificamente per i motori a benzina. Per i motori diesel si dovrebbe provvedere a cambiare il filtro dell’olio dopo 7.000-10.000 chilometri.

È da ricordare anche che, se viene usato un olio di scarsa qualità, il filtro dell’olio può perdere il suo corretto funzionamento anche in anticipo. Controlliamo sempre se ci sono macchie di olio sotto il motore, perché questo è un indicatore molto importante che ci indica che è arrivato il momento della sostituzione.