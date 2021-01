Piemonte in zona arancione: richiudono bar e ristoranti

Nella notte tra sabato e domenica il Piemonte torna zona arancione: richiudono dunque bar e ristoranti che, questa settimana, avevano potuto ricevere clienti fino alle 18.

L'indice Rt è stato calcolato a 1.1 dunque a rischio elevato: come il Piemonte, cambiano passano da gialli ad arancioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta. Ferme in arancione anche Calabria, Emilia-Romagna e Veneto mentre la provincia autonoma di Bolzano, la Lombardia e la Sicilia diventano zona rossa. Restano gialle Sardegna, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento e Molise.

L'indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,09 (range 1,04-1,13) in aumento da cinque settimane: a ufficilizzare il passaggio alla fascia che prevede un inasprimento delle restrizioni è il consigliere regionale Alessandro Stecco, presidente della commissione Sanità.

Il passaggio in arancione non preclude, almeno al momento, la riapertura delle scuole superiori: da lunedì gli studenti potranno tornare a fare didattica in presenza al 50%.

Ennesimo rinvio invece per l'apertura della stagione sciistica, così come restano vietati i trasferimenti tra le regioni.