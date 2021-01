Cavaglià, rubato cavallo di marmo dalla tomba del figlio, la rabbia dei genitori

Da quasi 4 anni papà Paolo e mamma Mariella fanno visita alla tomba del loro unico figlio, Simone, scomparso a 36 anni nel febbraio 2017 per una malattia che non gli ha lasciato scampo. A fargli compagnia alcuni oggetti legati alla sua breve esistenza terrena: una candela del Torino, sua squadra del cuore, alcune foto e un cavallo rampante di marmo appoggiato ad una base di vetro davanti alla lapide.

Un oggetto di valore modesto ma dal profondo significato affettivo per la famiglia. «Domenica mio marito è andato al cimitero di Cavaglià a trovare Simone – racconta mamma Mariella – Lì l'amara sorpresa: il suo cavallo di marmo era sparito. Mio figlio amava molto i cavalli, tanto che per un certo periodo ne abbiamo avuti due, ed era molto legato a quell'oggetto. La delusione è tanta: è come se mio figlio fosse morto una seconda volta. È allucinante sottrarre qualcosa a chi non può più difendersi. Non ho fatto denuncia ai Carabinieri ma la rabbia è immensa».

Nei giorni scorsi, la donna ha lanciato un appello sui social che ha colpito profondamente la comunità di Cavaglià trovando la solidarietà di molti. «Se qualcuno sa qualcosa fatemelo sapere – conclude mamma Mariella – Ai ladri, invece, chiedo di restituire ciò che ci avete tolto».