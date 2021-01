Pro Vercelli alla ricerca di un centrocampista

Quattro acquisti (Mezzoni, Gatto, Parodi, il giovane difensore Esposito) tre cessioni (De Marino, Graziano, Borello) altri giocatori sul piede di partenza (Moschin, Benedetti, forse Petris, quasi sicuramente Sangiorgi, che la Pro vorrebbe veder valorizzato possibilmente in C) e un centrocampista di qualità da tesserare.

La società aveva pensato ad Awua, giovane centrocampista centrale che quest'anno ha giocatore tre partite con la maglia del Cittadella in serie B e che due anni fa ebbe Modesto cone allenatore, nel Rende, in C. La trattativa, però, starebbe per sfumare. Resta solo un piccolo spiraglio.

Su Borello, infine. Il giocatore rientrerà al Crotone che poi lo girerà a qualche squadra di C. Si tratta di un giocatore valido, 9 gol e svariati assist l'anno passato nel Cesena. A Vercelli, però, ha trovato poco spazio perché davanti la coppia Zerbin-Rolando ha ben figurato. E quindi il giocatore ha preferito fare le valigie. Il reparto offensivo, in ogni caso, è già al completo, con tre titolarissimi (Comi, Zerbin e Rolando) e tre pronti a farsi valere (Della Morte, Padovan, Romairone).

In difesa la perdita di De Marino non dovrebbe farsi sentire: accanto a Hristov e Masi potranno giocare o Carosso, o Parodi o Auriletto. Con Esposito tutto da scoprire.

La nota dolente resta il centrocampo: Nielsen, Emmanuello, Erradi e Merio (che non ha mai giocato, né con Gilardino né con Modesto). Con la partenza di Graziano il reparto è piuttosto sguarnito. A meno che non ci sia un ripensamento su Sangiorgi...