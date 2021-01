«Stop all'asporto alle 18? Governo ossessionato dall'aperitivo e nemico delle imprese»

«Per molte di queste imprese – commenta Diana De Benedetti, referente alimentari di Confartigianato Torino – il 16 gennaio, se dovesse venire confermato il blocco dell’asporto, segnerebbe una data di non ritorno. Le imprese sono stremate dai tre mesi di chiusura nel primo lockdown, dagli investimenti fatti per riaprire in sicurezza questa estate, dalle riaperture a singhiozzo, dalla incertezza delle regole, dal dover saltellare tra caselle rosse, arancioni e gialle, dal susseguirsi di DPCM emanati all’ultimo minuto. Il mondo della ristorazione per organizzare il proprio lavoro ha bisogno di certezze, di regole chiare, pianificate con una tempistica a lungo termine, in quanto ha a che fare con acquisti deteriorabili, non può più procedere con stop and go. In questo contesto il divieto dell’asporto dopo le 18 non è una misura accettabile».



Asporto e consegna a domicilio sono stati in questi mesi, dicono ancora dall'associazione di categoria, «una sorta di terapia compassionevole, una flebo nel braccio di un morituro. I nostri ristoratori a pranzo non fanno quasi nulla, molti uffici e luoghi di lavoro sono chiusi, e senza neppure l’asporto sarà ancor più difficile pagare i costi fissi di gestione, le bollette e le tasse. E non si venga a dire, “sì, però avrete i ristori”. L’asporto è un servizio importante anche per la situazione sanitaria in quanto diluisce il flusso delle persone che, diversamente, potrebbero assembrarsi nei supermercati».