Panda si ribalta in un campo: un ferito

Una persona è rimasta lievemente ferita, nella serata di giovedì, in un incidente avvenuto Intorno alle 20,15 a Sant’Antonino di Saluggia in via Cigliano.

Per cause al vaglio dell’autorità, una Fiat Panda è uscita di strada nei pressi del cavalcavia ferroviario, finendo ribaltata su un fianco. Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, Comando di Vercelli.

L'intervento ha consentito di mettere in sicurezza il veicolo, mentre il personale sanitario di Livorno Ferraris si è occupato di soccorrere l'automobilista rimasto ferito in modo lieve, mentre i Carabinieri di Livorno Ferraris si stanno occupando dei rilievi.