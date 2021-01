Raccolta rifiuti: la minoranza mette sotto accusa la gestione di Asm

Raccolta rifiuti: i problemi emersi attraverso le segnalazioni dei cittadini tornano a scaldare il dibattito politico in città. In due distinti documenti SiAmo Vercelli, Movimento 5 Stelle e lista civica Voltiamo Pagina, mettono sotto accusa la gestione del servizio che, soprattutto negli ultimi mesi, ha suscitato moltissime critiche da parte dei vercellesi. Nel mirino, in particolare, il mancato ritiro di umido, cartone e indifferenziato dai cassonetti condominiali che, purtroppo sempre più spesso, finiscono per assomigliare più a discariche a cielo aperto che a strumenti di attenta gestione del servizio rifiuti.

Entrambi i comunicati stampa chiedono all'amministrazione una presa di posizione decisa con As,: «E' incredibile - si legge nella nota di M5S e Voltiamo Pagina - che un consigliere del CdA debba comunicare pubblicamente di aver chiesto un incontro all'amministratore delegato per affrontare questi temi». SiAmo Vercelli, dal canto suo, rincara la dose chiedendosi come «una società non strutturata per un servizio come la raccolta urbana, possa impegnarsi nella costruzione e gestione di un impianto ad alta tecnologia quale affermano essere l'impianto per la produzione di pallets».

Tutti e tre i gruppi, in definitiva, vanno poi a chiamare in causa l'amministrazione comunale, chiedendo che il primo cittadino prenda una posizione decisa sui disservizi che si sono registrati.

Ecco il testo del comunicato di SiAmo Vercelli. Rileviamo dai media e direttamente da lamentele di cittadini, di disservizi nella gestione della raccolta dei rifiuti urbani e, conseguentemente, della pulizia della nostra città. Si tratta di disservizi che, purtroppo con imbarazzante continuità, si verificano per sola responsabilità di Asm, da quando, in particolare, la gestione della società è passata in capo a Iren SpA. Insensate sono le giustificazioni del management di Asm che, tra l’altro, comprende tre membri, tra cui il Presidente, nominati dal Comune di Vercelli, che si fondano su indisponibilità di personale per malattie o a guasti dei mezzi. Non si tratta di cause di forza maggiore: chi svolge questo servizio deve dotarsi di risorse e mezzi adeguati visto che malattie e guasti sono nella normalità della gestione di un qualsivoglia servizio. Ne emerge, di conseguenza, l'inadeguatezza del management di Asm o, peggio, l'intento di massimizzare i profitti riducendo volontariamente i costi di gestione. Tutto questo ai danni dei cittadini che sono chiamati a versare il prezzo intero del servizio malgrado la conclamata inefficienza. Ci si chiede come una società non strutturata per un servizio come la raccolta urbana, possa impegnarsi nella costruzione e gestione di un impianto ad alta tecnologia quale affermano essere l'impianto per la produzione di pallets. Tutto questo con l'assoluta mancanza dell'amministrazione comunale che non interviene, nella qualità di cliente, a diffidare Asm affinché il servizio di raccolta dei rifiuti urbani sia compiuto secondo il contratto in essere. Chiediamo che il sindaco, a difesa degli interessi della città e della salute dei cittadini, avvii da subito tutte le necessarie azioni volte a richiamare Asm al rispetto puntuale del contratto di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per il tramite di diffida, messa in mora e laddove ciò non avvenga, ricorrendo alla risoluzione del contratto per giusta causa. È ora che il sindaco si ricordi di essere il sindaco di tutti i cittadini e ne tuteli la saluti e gli interessi. In una città sporca la salute è ancor più compromessa!

Ed ecco il testo dell'intervento di Movimento 5 Stelle e Voltiamo Pagina «Leggiamo sui media e sui social di continue lamentele e segnalazioni da parte dei cittadini vercellesi per i mancati ritiri (molti) in molte vie cittadine, dell’umido e dell’indifferenziato. Sembrerebbe che in molti cortili non siano stati effettuati i passaggi da prima di Natale e a quanto pare anche durante le feste.

Asm, azienda partecipata del Comune (40%), il cui 60% appartiene ad Iren accampa come scuse il guasto di un paio di mezzi, la neve di un giorno (il 28 dicembre) e la malattia del personale che avrebbe impedito lo svuotamento dei cassoni di plastica e vetro lungo le strade della città.