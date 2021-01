Imprese, l'Istat certifica il dramma del commercio al dettaglio: Gianna Gancia chiede sostegno a lungo termine

"I dati pubblicati dall’Istat sul commercio al dettaglio certificano la profonda crisi in cui versa la stragrande maggioranza delle imprese italiane, che per oltre il 90% sono di natura piccola e media. Occorre che il Governo porti avanti ogni iniziativa per sostenere la categoria, con misure di ristoro a lungo termine almeno per tutto il 2021. Allo stesso tempo, il successo dell'e-commerce ci obbliga a una riflessione politica sul perché in Italia solo 2 imprese su 10 sono digitalizzate".