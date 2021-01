Lavori post alluvione sull'argine del Cervo: sopralluogo di Botta e Morello

Sopralluogo nei cantieri post alluvione del territorio baraggivo, nella mattina di mercoledì, per il presidente della Provincia, Eraldo Botta, per il consigliere delegato alla Protezione civile, Gian Mario Morello che hanno fatto il punto sui lavori che interessano il lato sinistro del torrente Cervo, dove si sta procedendo all'adeguamento dell’argine tra Balocco, Buronzo e Formigliana.

Il sopralluogo li ha portati poi a raggiungere il Canale Cavour, pesantemente danneggiato all’altezza di Balocco dall’alluvione dello scorso ottobre, e ora in manutenzione sotto la guida di Est Sesia.

«La collaborazione tra enti è essenziale per dare risposte al territorio nel più breve tempo possibile - dicono il presidente Botta e il consigliere Morello - e come Provincia ringraziamo tutti i soggetti che stanno lavorando per garantire sicurezza e vivibilità alla nostra terra».