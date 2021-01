Croce Rossa di Borgosesia in lutto per uno storico volontario

La Croce Rossa di Borgosesia è in lutto per la morte di uno storico volontario, punto di riferimento per tanti servizi.

«Diciamo addio ad Angelo Granziera - ricorda la presidente, Daniela Denicola - un angelo per noi e per ogni persona che ha avuto l’onore e il piacere di conoscerlo».

Per 24 anni Granziera è stato un volontario attivo nel Comitato della cittadina valsesiana, effettuando molti servizi come autista di ambulanza e moltissimi trasporti di persone dirette e a visite e terapie. «Solo la morte ti ha staccato da noi, da quella che hai sempre considerato parte della tua famiglia, con dedizione e amore - aggiunge la presidente -. Ci mancherai Angelo, ma il tuo sorriso sarà sempre con noi e ci accompagnerà sulle ambulanze e sulle macchine che tu guidavi con tanta dedizione e rispetto».