Cambiamo!: «Interventi urgenti per migliorare gli sgambatoi»

Migliorare le aree destinate a sgambatoio per i cani evitando, ad esempio, che, in caso di maltempo, si trasformino in un stagni o in vere e proprie pozze di fango impraticabili.

A proporre gli interventi è il gruppo consigliare Cambiamo! che porterà in discussione nel prossimo Consiglio Comunale una mozione inerente la necessità di apportare alcune migliorie alle aree di sgambo per i cani.

«La scelta di fare questa mozione - spiegano le consigliere comunali Tullia Babudro e Donatella Demichelis - è scaturita da molte segnalazioni arrivateci dai cittadini fruitori inerenti a problematiche rilevate grazie le regolari frequentazioni delle aree. Infatti, come riscontrato con successivi sopralluoghi, con particolari situazioni climatiche le vie di accesso diventano al limite dell'impraticabilità, con conseguenti rischi di cadute o scivolamenti. Il confronto con i cittadini, che ringraziamo, ci ha portato a formulare suggerimenti che consentirebbero di apportare migliorie a queste aree. Inoltre vi sono aree in cui si dovrebbe valutare di ampliare gli spazi o, in alternativa, realizzarne di nuove, come per esempio nella zona sud ovest della città. Non da ultimo sarebbe di interesse, anche in ottica di future manifestazioni che porterebbero visitatori in città, attrezzarne qualcuna con giochi per cani o percorsi specialistici per eventi e competizioni».