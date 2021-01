Mottalciata: incidente in superstrada. Automobilista in codice rosso

Incidente alle 8 di questa mattina in superstrada all'uscita di Mottalciata quando un'auto ha urtato un furgone prima di terminare la corsa nella scarpata. Il mezzo è stato messo subito in sicurezza dai Vigili del Fuoco. Poi pompieri e sanitari del 118 hanno lavorato per estrarre l'uomo all'interno dell'abitacolo, in una situazione molto difficoltosa visto che a sostenere la Jeep è il solo guardrail.

Due le pattuglie della Polizia locale di Cossato per l'elevato traffico mattutino sulla strada. L'uomo è stato poi estratto in stato di incoscienza e trasportato in codice rosso all'ospedale di Ponderano. Gli accertamenti sulla dinamica saranno a cura degli agenti della Polizia locale. Il traffico è stato veicolato dai Carabinieri di Cossato.