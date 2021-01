E' mortale l'incidente di stamattina alle 8 in superstrada allo svincolo di Mottalciata. Si tratta dell'imprenditore 74enne Pietro Bassan titolare della ditta CMB specializzata in fabbricazione di strutture metalliche.

Sono ancora in corso di accertamento le dinamiche che hanno visto la Jepp del Bassan urtare un furgone per poi terminare la corsa a cavallo del guardrail. Un malore fatale è l'ipotesi più accreditata della morte. Sarà la probabile autopsia a svelare le esatte cause del decesso.