Ubriaco, danneggia il tavolino del bar con una roncola

Dopo aver bevuto troppo, hanno iniziato a litigare rifiutandosi di tornare a casa e, anzi, uno di loro si è ripresentato davanti al locale armato di una roncola con la quale ha daneggiato un tavolo.

Alla fine, il titolare del locale, che si trova a Tronzano, non ha potuto far altro che chiamare i carabinieri che, dopo gli accertamenti di rito, hanno deferito un 31enne di Tronzano per danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi in luogo pubblico.



A segnalare quanto stava accadendo è stato il titolare del locale, che ha chiesto aiuto alla centrale operativa: sul posto è stata inviata una pattuglia della stazione di Santhià che, appena giunta, ha appreso dal titolare del bar che i due erano stati invitati insistentemente a uscire dal locale ma uno di questi, indispettito da tale richiesta, era andato a casa, per poi tornare armato di una roncola con la quale aveva danneggiato un tavolino. I carabinieri si sono portati presso l’abitazione del 31enne di Tronzano, rinvenendo sul sedile posteriore della propria autovettura la roncola utilizzata precedentemente per danneggiare il mobilio del locale, che veniva sequestrata.



F.G. è deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vercelli per danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi in luogo pubblico.