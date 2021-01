Mezzo etto di droga pronta per essere venduta. Arrestato un 24enne

Era in compagnia di un amico, risultato poi estraneo ai fatti, il 24 enne residente a Vercelli e di nazionalità dominicana, arrestato dalla Squadra volante della Polizia di Biella, sabato sera in via dei Tigli.

L'uomo stava passeggiando quando è stato fermato dagli agenti in controllo sul territorio. Visti i precedenti e i chiari segnali di disagio di fronte alle divise, i poliziotti hanno proceduto con la perquisizione, trovando gli addosso circa mezzo etto di droga tipo hashish, divisa in dosi e pronta alla vendita.

Sono scattate così le manette ai polsi per il 24enne con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Attualmente si trova recluso nella casa circondariale di Vercelli in attesa, domani 12 gennaio, del processo di convalida dell'arresto che si terrà nel tribunale di Biella.