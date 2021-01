Vaccinazioni: l'Asl Vercelli supera quota 3000. La campagna è ora nelle Case di Riposo

L'Asl di Vercelli supera, nella mattina di martedì, la soglia delle 3000 vaccinazioni: una media di 250 persone al giorno, dall'avvio della campagna, hanno finora ricevuto la prima dose del siero Pfizer-Biontech.

Dopo il personale ospedaliero e i medici di famiglia, da lunedì ha preso il via la vaccinazione di anziani e personale delle Rsa e operatori dell'emergenza sanitaria. Sono stati sottoposti all'iniezione gli ospiti della Rsa di Moncrivello, e si sta procedendo con Crevacuore, Prarolo, Costanzana, Caresana per poi passare a tutte le altre strutture del territorio. A Borgosesia primo giro di vaccinazione anche tra i volontari della Cri impegnati nei servizi di soccorso e anche persone che, per lavoro, interagiscono con le strutture sanitarie o per anziani.

E' il caso, ad esempio, dell'assessore gattinarese Denis Cazzadore che, dopo aver ricevuto la prima dose, si è anche prestato come testimonial. «Per il lavoro che svolgo, come fornitore di strutture sanitarie - spiega - sono stato sottoposto alla vaccinazione e ci tengo a sottolinearne l’importanza per tutti. La vaccinazione anti covid-19 è il modo più veloce, efficace e sicuro per uscire dalla pandemia, mi auguro che siano rispettate le tempistiche annunciate dal Governo in modo da tornare quanto prima alla normalità, in modo particolare per tornare a vivere una vita sociale libera e a svolgere le attività sportive. Il Covid 19 ha messo a dura prova tutto il sistema, auspichiamo, quindi, che i vaccini possano rappresentare uno strumento straordinario contro questa pandemia di dimensioni globali. Invito tutti a non avere dubbi sulla necessità di vaccinarsi e, quando verrà il proprio turno, farsi fare il vaccino per chiudere quanto prima un capitolo difficile della nostra storia e ripartire insieme verso una nuova rinascita».