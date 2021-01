Su facebook Flavio Ardissone ha creato una nuova pagina che si chiama il cinema a Vercelli visto dalla cabina

Non sono le solite notizie ed informazioni che in tanti gia’ conoscono ma una serie di immagini e curiosità di chi ha vissuto il vero cinema per 49 anni non solo sotto l’aspetto gestionale ma soprattutto vicino sia alle persone che operavano nascoste dentro le cabine di proiezioni ma anche al personale di sala e biglietteria.Una vera raccolta densa di passione ed amore verso quello che fu il mondo cinematografico passato.

vendo gestito anche il massimo teatro cittadino per qualche decennio Flavio Ardissone prossimamente parlerà anche del Teatro Civico come nessuno lo ha mai visto. E non è detto che tutto questo materiale non diventi oggetto di una pubblicazione in occasione dei suoi 50 anni di attività nel mondo dello spettacolo vercellese.