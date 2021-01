Settimana in zona gialla per Vercelli e il Piemonte

Settimana in zona gialla per il Piemonte che attende, così come il resto d'Italia, i contenuti del nuovo Dpcm che porterà sicuramente altre limitazioni sul versante spostamenti e locali pubblici.

Intanto da lunedì a venerdì bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie possono restare aperti al pubblico e servire ai tavolini fino alle 18 e non ci sono problemi di spostamento tra i comuni (resta invece il divieto di mobilità tra regioni).

«Pur avendo un Rt sotto l’1 che ci permette di restare in zona gialla è, però, fondamentale per tutti noi non abbassare il livello di attenzione – dice il presidente della Regione, Alberto Cirio -, perché i dati confermano una circolazione del virus alta in Italia, con valori che in tutte le regioni vanno verso l’arancione. Se oggi il Piemonte ha una situazione epidemiologica migliore di altre regioni è perché raccogliamo i frutti dei sacrifici fatti finora, che è fondamentale non vanificare».

E mentre ci si prepara per il ritorno in classe del 50% delle scuole superiori, fissato per lunedì 18 gennaio, è invece ormai certo che la stagione sciistica non partirà. Il nuovo Dpcm, infatti, bloccherebbe nuovamente l'apertura degli impianti di risalita.