Nuova ala dello Scientifico: entro gennaio partono i lavori

Sarà una ditta edile di Molfetta a realizzare la nuova ala del liceo scientifico Avogadro di Vercelli. I lavori prenderanno il via entro la fine del mese di gennaio. Ad annunciarlo è il consigliere con delega all'Edilizia Scolastica Gian Mario Morello, che ha seguito tutto l'iter di abbattimento della vecchia struttura, lesionata nel 2012, e di progettazione dei nuovi spazi moderni e integrati con la struttura storica di corso Palestro.

«La Provincia - rileva Morello - si è molto spesa per la partenza di questi importanti lavori che risultano fondamentali per lo svolgimento dell'attività scolastica. Dobbiamo essere sempre operativi sul territorio e dimostrare di essere sempre a fianco dei nostri giovani. L'investimento sull'istruzione è fondamentale per il futuro del nostro Paese»