"Dimentica" di lavare il muro imbrattato dal cane: ripreso e sanzionato

Era a spasso con il cagnolino e, senza rendersi conto di essere ripreso dalle videocamere, ha omesso di lavare il muro su quale l'animale aveva appena fatto pipì.

La vicenda, ripresa appunto dalle videocamere, è finita sui social a Varallo e, prima ancora, sul tavolo della Municipale che ha sanzionato il proprietario "distratto" con una multa da 100 euro.

«Viste le lamentele che frequentemente raccolgo da parte dei cittadini - spiega in un post il sindaco, Eraldo Botta - richiamo i proprietari o conduttori degli animali da affezione e in particolare dei cani, al rispetto dell’Ordinanza numero 73 del 2017 con la quale viene disciplinato il loro comportamento e per il caso specifico si cita testualmente: è fatto obbligo ai proprietari e/o ai conduttori dei cani che si trovino su suolo pubblico di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta degli escrementi e di idoneo contenitore d’acqua per il lavaggio del suolo pubblico dopo deiezioni liquide o solide del cane. E' fatto obbligo ai proprietari e/o ai conduttori di cani di raccogliere gli escrementi e di depositarli nei contenitori per i rifiuti solidi urbani; è fatto obbligo ai proprietari e/o ai conduttori di cani di lavare il suolo pubblico dopo deiezioni liquide o solide del cane; è fatto obbligo ai proprietari e/o ai conduttori dei cani di impedire agli stessi di orinare su aiuole, fiori e arredo urbano in genere, portoni, muri pubblici e privati».

Una misura prevista dai regolamenti di diversi Comuni del territorio e che, in caso di mancata applicazione, porta appunto a multe e sanzioni. Meglio prestarvi attenzione, dunque, e uscire di casa adeguatamente attrezzati.