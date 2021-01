Engas Hockey Vercelli irrefrenabile, batte in trasferta il Pordenone per 1-8.

Engas Hockey Vercelli travolge in trasferta anche GSH Pordenone, aggiudicandosi il match per 1 a 8. Partita senza storia, con i nerogialloverdi che, dopo una primissima fase di studio, la prendono in mano nella prima frazione di gioco e poi la dominano nel secondo tempo. Superbo Matteo Brusa, autore di tre reti, bene anche Moyano con 2 marcature. In generale, sempre solidissimo l’organico vercellese e la sua intesa complessiva. I vercellesi sono sempre in testa al girone A di serie A2 con 22 punti (e due match da recuperare), seguiti da Hockey Thiene a 20 e Roller Bassano a 19.

1°Tempo : Primi minuti più di manovra che di offensività da parte delle due squadre che si studiano. Occasioni alla pari, con il Pordenone equilibrato fra difesa ed attacco. Prima Ehimi e poi Maniero si rendono pericolosi, ma senza realizzare; sull’altro fronte, è Bicego il più attivo, ma Lopriore vanifica i suoi sforzi. Cortes prende un traversa per il Pordenone e, poco dopo, il team friulano si procura un tiro diretto che, però, proprio Bicego non realizza. De Rinaldis fa entrare Brusa al posto di Ehimi. Il numero 17 si fa subito notare, recuperando palla e dando vita ad una bella azione, in collaborazione con Motaran, che conduce al tiro Maniero. Su contropiede arriva un’altra traversa del Pordenone. A 12’ dal termine della frazione, Matteo Brusa, il cui impatto positivo sul match era stato subito evidente, sblocca il risultato con un gran tiro da quasi metà campo: 0-1. Poco dopo, Motaran subisce fallo e il signor Canonico concede rigore ai vercellesi. Della battuta si incarica lo stesso capitano che, però, non realizza. Moyano lo rileva poco dopo. A seguire, con bel tiro dalla destra e da lontano, Brusa si ripete: 0-2. Il novarese è decisivo anche per la terza rete nerogialloverde con una ripartenza dalla propria area sulla fascia destra e un bel passaggio al lanciato Perroni che, dal lato opposto, infila Pozzato. Poco dopo, il Pordenone ruba palla a centrocampo e colpisce, di nuovo, la traversa. In conclusione di frazione, altri tentativi di Brusa, rasoterra con Pozzato a parare, di Moyano e di Maniero. Si va a riposo sullo 0-3.

2°Tempo: Engas Hockey Vercelli rientra in pista mantenendo il controllo delle operazioni e con grande spinta offensiva. Il Pordenone ha chance solo in contropiede. Oscar Ferrari rileva Andrea Perroni. Brusa riprova ripetutamente da lontano, Maniero prende una traversa e Ferrari in contropiede impegna Pozzato. Per la formazione di casa, Bicego ha una buona occasione sempre su un rovesciamento di fronte, ma la spreca. Engas Hockey Vercelli segna la quarta rete con una bella azione in velocità che Moyano conclude da solo sotto la porta del Pordenone. L’argentino si ripete poco dopo con una bella azione personale per lo 0-5. C’è spazio anche per la terza rete personale di Brusa, la sesta di squadra. Ehimi entra in pista al suo posto. Buona e pericolosa l’intesa fra Maniero e Ferrari che seminano il panico in area avversaria, al secondo tentativo colpiscono, con Oscar Ferrari a realizzare al volo lo 0-7. Canonico assegna un rigore al Pordenone che Bicego realizza con un tiro forte all’angolino sinistro, 7-1. Ferrari impegna Pozzato. Arriva il gol anche per Maniero con una pregevole azione personale. Mister De Rinaldis sull’1-8 fa ruotare la sua rosa: Motaran rileva Ferrari, Schena Moyano, Perroni Maniero. Fra i pali entra Pasciullo al posto di Lopriore. Termina 1-8.

Prossima partita, sabato 16 gennaio ore 20.45 al Palapregnolato, Engas Hockey Vercelli contro Cremona Hockey.

Tabellino . Formazioni: GSH Pordenone : Pozzato fra i pali Battistuzzi (C), Marco Rigon, Cortes, Bicego, Piccin, Poletti, Sergi, Jorge Pereyra, Lieffort. Allenatore: Jorge Hernandez Valverde. Engas Hockey Vercelli : Lopriore in porta, Motaran (C), Ehimi, Maniero, Perroni, Ferrari, Moyano, Brusa, Schena, Pasciullo. Arbitro : Alessandro Canonico.