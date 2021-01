Risale l'indice Rt: ecco le regioni che tornano arancioni

Passano in area arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 10 gennaio fino a venerdì 15 gennaio, data in cui scadrà il Dpcm. Con il nuovo Dpcm verranno valutate eventuali proroghe, fa sapere il ministero della Salute. Dalla fascia arancione resta escluso per un soffio il Piemonte, il cui indice Rt è 0,98: anche qui, dunque, la situazione è delicata e va gestita con la massima prudenza. Con l'inserimento in zona gialla, ricordiamo, allo stato attuale bar e ristoranti restano aperti al pubblico fino alle 18. In fascia arancione, invece, sono ammessi solo asporto e consegne a domicilio.