Colpito alla testa dal calcio di una mucca: è grave

Momenti di paura, venerdì, a Mollia, dove un uomo è stato colpito al capo dal calcio di una mucca che stava rigovernando.

Il malcapitato ha riportato un forte trauma cranico che ha richiesto un trasporto d'urgenza all'ospedale di Maggiore della Carità di Novara, dove è stato ricoverato in condizioni gravi. Secondo le prime notizie, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e si sono occupati di trasportare il ferito in ospedale.