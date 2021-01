Dalla prossima settimana vaccinazioni nelle Rsa. Botta: «E' un dovere civico. Lo farò sicuramente»

Come da previsione, il 9 gennaio si chiude la fase di inoculazione della prima dose di vaccino al personale ospedaliero. Da quale momento inizierà la fase di vaccinazione rivolta ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e a personale e ospiti delle Rsa.

Lo ricorda il presidente della Provincia, Eraldo Botta, facendo anche il punto sulla situazione contagi: «A livello provinciale il numero degli attualmente positivi è 531 - spiega Botta -. Nelle circa 50 case di riposo della provincia che accolgono circa 1600 persone, a oggi 32 ospiti risultano positivi e 23 persone tra il personale. La settimana prossima inizieranno ad essere effettuati i vaccini nelle Case di Riposo per ospiti e operatori».

Botta precisa poi la propria posizione relativa al vaccino: «La sintetizzo in poche parole: non appena arriverà il mio turno sicuramente mi vaccinerò, lo considero un dovere civico, che dimostra solidarietà nei confronti degli altri, un dovere morale al quale tutti devono adempiere - precisa -. È un momento delicato, che in relazione all’andamento dei contagi può portarci a seguire regole più o meno rigide e quindi non posso evitare di raccomandare la massima attenzione ai nostri comportamenti», conclude il presidente.