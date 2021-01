Da lunedì Piemonte in zona gialla: ecco cosa cambia per bar, ristoranti e spostamenti

«Le misure in vigore da lunedì 11 - spiega il vice presidente del Consiglio regionale, Fabio Carosso - prevedono l'apertura di bar e ristoranti alle 5 alle 18 per poi proseguire con l’asporto e consegne a domicilio». Resta consentita la ristorazione anche a cena negli alberghi e nelle strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati, ricordando che il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che si tratti di commensali conviventi.