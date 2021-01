Nuove soluzioni per riscaldare casa: i pannelli radianti

Il riscaldamento domestico è una tematica sensibile; ogni anno, infatti, le normative che regolano le emissioni inquinanti vengono puntualmente rivedute e aggiornate sulla base di nuovi dati e tenendo conto del fatto che gli impianti di riscaldamento, complessivamente parlando, producono più inquinamento rispetto agli scarichi delle automobili.

Può quindi capitare che il proprietario dell'immobile si veda costretto a sostituire l'impianto di riscaldamento preesistente perché non più a norma di legge. In questo caso le preferenze vanno innanzitutto alle caldaie a condensazione e alle caldaie a pellet, in quanto sono quelle caratterizzate dalla maggiore convenienza, sia per quanto riguarda le spese di acquisto e installazione sia per i successivi costi di gestione. Di recente, però, si stanno imponendo anche nuove soluzioni, che a fronte di una spesa iniziale più alta permettono un notevole risparmio nel corso del tempo.

Un impianto che promette elevata efficienza e risparmi in bolletta

Provate a immaginare come sarebbe godere di una sensazione perfetta di tepore in tutta la casa senza l'ingombro di stufe o termosifoni, con dei costi di gestione di più convenienti rispetto agli impianti di riscaldamento tradizionali e per di più senza gli oneri derivanti dall'obbligo di una manutenzione periodica dell'impianto. No, non si tratta di un sogno a occhi aperti, ma di una realtà che in Italia sta prendendo sempre più piede ormai: il riscaldamento a pavimento.

Questo tipo di impianto sostituisce in toto i termosifoni infatti, e può essere installato anche sopra un pavimento già esistente, quindi in immobili datati non richiede interventi di ristrutturazione impegnativi.

Il riscaldamento a pavimento può essere di due tipi, elettrico oppure idrico, entrambi basati sullo stesso principio di funzionamento ma con diverse modalità. Nel tipo elettrico, infatti, il calore è irradiato da un cavo disposto a serpentina all'interno del quale è posta una resistenza elettrica; in quello idraulico, invece, nella serpentina scorre l'acqua calda sfruttata in precedenza dai termosifoni. Una ulteriore variante del riscaldamento a pavimento di tipo idraulico, in genere adottata soprattutto nelle case di piccola metratura, è il battiscopa radiante.

Riscaldare casa con la minima spesa ma solo a certe condizioni

Anche il riscaldamento a pavimento non è del tutto esente da alcuni svantaggi, però, il primo dei quali è rappresentato dall'inerzia termica, e cioè dal tempo che occorre all'impianto per raggiungere la temperatura di esercizio.

A soffrire di questa problematica sono soprattutto i pannelli radianti basati sul sistema idrico; per raggiungere la massima efficienza e assicurare il risparmio energetico promesso, infatti, i pannelli radianti ad acqua andrebbero tenuti in funzione 24 ore su 24. La scelta di installare questo tipo di impianto, quindi, offre vantaggi soltanto nelle case dove la presenza umana è costante, anche se a rotazione.

Come accennato prima, a soffrire della limitazione relativa all'inerzia termica sono soprattutto i pannelli radianti ad acqua; quelli di tipo elettrico, invece, hanno il pregio di essere più rapidi nella trasmissione del calore; anche in questo caso, però, accendere e spegnere l'impianto porta a una sostanziale riduzione dei potenziali vantaggi economici in termini di consumo elettrico.

Il discorso cambia totalmente per i battiscopa radianti, invece, che grazie alla loro bassa inerzia termica non sono soggetti all'obbligo di accensione permanente; il problema che si pone in questo caso è lo spessore maggiorato dei battiscopa, però, che impedisce di addossare perfettamente i mobili alle pareti.

Come sfruttare al meglio i pannelli radianti

In ultima analisi i sistemi di riscaldamento mediante pannelli radianti a pavimento, a parete o a soffitto, sono indubbiamente in grado di offrire dei grossi benefici e potenzialmente permettono di tagliare notevolmente i consumi, ma bisogna valutare bene le condizioni richieste affinché ciò si realizzi.

La questione è differente se i pannelli radianti, elettrici o idrici che siano, vengono collegati a un impianto solare fotovoltaico, grazie al quale è possibile abbattere i costi di elettricità, oppure a un impianto solare termico o termodinamico. In presenza di queste soluzioni, infatti, mantenere accesi i pannelli radianti 24 ore su 24 diventa vantaggioso indipendentemente dal fatto di essere sempre presenti a casa oppure no.

L'unica pecca, in questo caso, è rappresentata dalle spese di acquisto e installazione degli impianti, che sono superiori rispetto a quelle richieste per una caldaia a gas o a pellet, e che devono essere anticipate interamente dall'acquirente.

In compenso però, grazie alle agevolazioni fiscali, è possibile recuperare fino al 65% dell'importo speso e nell'arco dei dieci anni successivi all'installazione, il che unito alla drastica riduzione delle spese di gestione permette di ammortizzare l'investimento entro tempi relativamente brevi.