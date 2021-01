Coronavirus: la pandemia e le imprese piemontesi

Ormai è chiaro a tutti che la pandemia da Coronavirus non farà parte del passato ancora per molti mesi. Purtroppo questo evento catastrofico oltre a toccare nel vivo le famiglie italiane, causando numerosi ricoveri ospedalieri e decessi in tutte le Regioni, sta intaccando seriamente anche il tessuto sociale. Cosa che purtroppo sta avvenendo in modo trasversale, in tutti i settori e in vari ambiti. A partire da Marzo 2020 il Governo e le Regioni si sono mossi per cercare di aiutare il mondo imprenditoriale, in modo da consentire alle imprese di poter superare la crisi senza essere costrette a soccombere. Oltre a questo stiamo notando cambiamenti nel modo di fare acquisti.

I bonus disponibili già dalla primavera

I bonus cui le aziende possono attingere sono numerosi, a partire dal Bonus Piemonte, offerto a tutte le aziende presenti sul territorio regionale. Si tratta di una misura datata 14 maggio 2020, che eroga contributi a fondo perduto per tutte le categorie economiche e commerciali per le quali la chiusura correlata al lockdown ha causato danni economici. Sono disponibili anche appositi contributi regionali pensati per tutti gli imprenditori che sono stati costretti a richiedere dei prestiti per liquidità. Tale misura, attiva sin dal marzo di quest’anno, offre un contributo che va a coprire gli oneri correlati alle richieste di fondi alle banche. La Regione Piemonte ha aperto il campo anche alla moratoria dei prestiti bancari, così come ha creato un fondo centrale di garanzia per le PMI. I fondi e gli aiuti sono rivolti principalmente alle aziende che sono state costrette a richiedere dei finanziamenti, oltre che a tutte quelle realtà imprenditoriali che hanno subito un calo del fatturato, rispetto al 2019, almeno del 30%.

La rivincita degli e-commerce

Con il primo lock down di primavera lo avevamo già notato, ma la cosa si sta rafforzando anche durante il secondo lock down, seppur soft. La questione che sta pesando in modo maggiore riguarda l’obbligo di chiusura di alcuni esercizi commerciali, oltre alla serrata anticipata di bar e ristoranti prima dell’orario serale. Come ci raccontano anche sul sito https://guadagnaresoldionlineoggi.info/ bar, ristoranti e piccoli negozi che non possono effettuare il normale orario di apertura stanno sopravvivendo grazie alle vendite online. In questo ambito il nostro Paese era in forte ritardo, anche per quanto riguarda le aziende del vercellese. Grazie alla forte richiesta da parte dei cittadini però sembra che questa realtà oggi sia stata completamente rivoluzionata. Non sono solo i grandi brand e i negozi online più famosi a primeggiare; oggi anche il piccolo negozio di quartiere si trova a ottenere grandi successi nel mondo degli e-commerce.

Le aziende agricole del vercellese

Tra le aziende che stanno subendo maggiormente la crisi correlata alla pandemia da coronavirus troviamo anche quelle del comparto agricolo. Stiamo parlando sia delle eccellenze, delle produzioni di nicchia, sia delle grandi aziende che opera per il settore agroalimentare. Soprattutto in ambito agricolo infatti si riflettono in modo preciso la caduta dei consumi e la chiusura di alcuni negozi, con conseguente minore richiesta. Problematiche di vario tipo sono correlate anche al clima, che nel corso del 2020 si è dimostrato decisamente ballerino; nel periodo autunnale le piogge sono state infatti di molto inferiori alle medie degli altri anni. Detto questo, anche in questo ambito sono numerose le aziende in crisi, cui fortunatamente la Regione Piemonte, così come l'amministrazione della Provincia di Vercelli , hanno cercato di offrire soluzioni di emergenza. A partire dal fondo di emergenza a tutale delle filiere in crisi, con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l’intera Regione, pensata esclusivamente per il 2020. Questo fondo è destinato a far fronte ai mancati guadagni correlati alla pandemia, per aziende del settore agricolo, della pesca e dell’allevamento di pesce.

I bonus per l’efficienza energetica

Anche nella nostra Provincia e in Regione qualche bagliore di speranza proviene dal settore edile, grazie soprattutto all’attuazione del cosiddetto super bonus, correlato all’efficientamento energetico e sismico. Sono già numerosi i cittadini piemontesi che hanno contattato le aziende della Regione, in modo da poter avviare i lavori di efficientamento per il proprio edificio. In particolare sembra che ad oggi siano soprattutto i condomini di dimensioni medie o piccole quelli che si stanno muovendo più rapidamente. Per i grandi condomini la necessità di avere almeno il 50% dei consensi da parte dei partecipanti all’assemblea condominiale frena purtroppo questa opportunità. Lo stesso dicasi per le abitazioni singole, soprattutto a causa del timore, da parte dei proprietari, di commettere qualche errore nelle richieste e nella compilazione della documentazione necessaria. È quindi importante ricordare che per poter accedere al bonus pari al 110% della spesa sostenuta è necessario contattare un tecnico, che sia abilitato a svolgere un primo sopralluogo, con suggerimenti sulla fattibilità dei lavori. Questo perché per poter godere dello sgravio fiscale, che può essere ceduto a terzi, è necessario che i lavori permettano di aumentare di due classi energetiche l’edificio ristrutturato. Si tratta di questioni che nello specifico vanno fatte valutare a un esperto.