Mancata formazione del personale: nei guai i responsabili di una Rsa vercellese

I due responsabili di una Rsa vercellese sono stati denunciati, dai Nas di Torino, per non aver eseguito la valutazione del rischio biologico e l’addestramento del personale che avrebbe dovuto ricevere una formazione specifica per gestire l’emergenza sanitaria all’interno della struttura. Carenze che, secondo i rilievi mossi dalle forze dell'ordine - che hanno ispezionato la Rsa nel corso di controlli svolti nelle ultime settimane in tutta Italia, «avrebbero determinato o comunque favorito la diffusione epidemiologica da Covid-19»: nella struttura assistenziale vercellese tra ottobre e novembre sono risultati positivi al Covid 23 lavoratori su 32 e 37 ospiti sui 44 totali.