Lia è volata in cielo. Storica figura del cinema Acli

Un’ altra pietra storica dei cinema vercellesi ci ha lasciato.

Lia moglie di Armido Capanna è salita in cielo ieri all’età di 78 anni.



Ha lavorato per tanti anni come cassiera al Principe e al Viotti in compagnia del marito.I fratelli Corrado (93 anni) e Armido Capanna (90 anni) con le rispettive mogli Maria (90 anni) e Lia, dal 1953 hanno gestito il cinema Acli (diventato poi principe) e il Viotti alternando settimanalmente la loro presenza gestionale.La famiglia Capanna è una famiglia storica di esercenti.

Maria mi ricorda sempre con orgoglio di aver strappato il record di 4000 biglietti in una sola giornata al Viotti con Rambo nel 1982, oltre a vendere in cassa le mitiche caramelle Charms e i cioccolatini Dofour… altro che i pop corn! Al termine di quella giornata dovette mettere a “mollo” le dita in una bacinella d’acqua.

Che tempi… Mi raccomando Lia …quando arriverò nel tuo Cinema Paradiso fammi entrare senza fare coda: ho la tessera da esercente agis da 49 anni ….Un grosso abbraccio a tutta la famiglia Capanna