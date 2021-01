Sfiamma un cavo della rete elettrica: black out e principio di incendio a Trino - VIDEO

Black out, principio di incendio e momenti di preoccupazione, nella notte, a Trino.

Un cortocircuito a un cavo della rete elettrica in via Vercelli ha fatto saltare l'impianto di un alloggio situato al terzo piano di uno stabile, creando un principio di incendio al salvavita. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte: nella zona, rimasta senza energia elettrica, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Trino (comando provinciale di Vercelli) per le operazioni di messa in sicurezza.

La zona è stata transennata per evitare problemi e consentire a Vigili del Fuoco e tecnici di Enel di intervenire per il ripristino della corrente: sul posto anche i carabinieri della stazione di Trino.

Le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite fino alle 4 del mattino quando l'intero quartiere ha potuto riavere la corrente.