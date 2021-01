Malore in casa: soccorsa una donna a Bianzè

Malore in casa, nella mattina del 6 gennaio, per una donna residente a Bianzé che, accusando anche problemi di deambulazione, non è riuscita a raggiungere la porta per aprire ai soccorritori: ad allertare i Vigili del Fuoco sono stati i vicini, intorno alle 10.

La squadra del distaccamento di Livorno Ferraris, supportata anche dall’autoscala della sede centrale del Comando di Vercelli, accedendo all'alloggio dal balcone in modo tale di aprire l’appartamento senza causare danni. La signora è così stata raggiunta e presa in cura dai Volontari del Soccorso di Santhià.