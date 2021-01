Finisce con l'auto in un campo

Ha perso il controllo dell'auto finendo la propria corsa in un campo: danni alla vettura, ma per fortuna solo un grande spavento per l'occupante della vettura.

L'incidente, la cui ricostruzione è al vaglio del Carabinieri di San Germano, è avvenuto intorno alle 18,30 di mercoledì 6 gennaio sulla Sp3 nel tratto compreso tra Bianzè e Tronzano.

Sul posto, per i soccorsi e la messa in sicurezza sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris, Comando di Vercelli, i Carabinieri di San Germano Vercellese e i volontari del soccorso di Santhià.