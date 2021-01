Borgo d'Ale: scendono i positivi. E anche il sindaco è guarito

«Ora che tutto è passato, ringrazio di cuore le tantissime persone che mi hanno dimostrato, con le loro parole, la loro vicinanza, l'incoraggiamento e gli affettuosi auguri di una pronta guarigione». Dopo 15 giorni di quarantena, per altro trascorsi continuando a seguire, anche se a distanza, la vita di Comune e Provincia, il sindaco di Borgo d'Ale, Pier Mauro Andorno, si è negativizzato, rientrando ufficialmente tra i vercellesi che hanno superato il Covid.

Ne dà notizia lui stesso, aggiornando il bollettino contagi del suo Comune dove, per fortuna, i casi continuano a scendere: «Il 21 dicembre, data dell'ultimo aggiornamento - scrive Andorno - avevamo 23 persone positive mentre oggi, 5 gennaio 2021, per effetto di ben 8 guarigioni gli affetti dal virus si riducono a 15, di cui 6 sono ospiti della locale casa di riposo La Quercia e uno è ospedalizzato. Le persone positive sono isolate, mentre vi sono ancora una quindicina di persone in quarantena (i cosiddetti contatti di positivi, oppure rientri dall’estero)».