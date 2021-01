Biella, scontro tra due Panda. Una finisce giù per un prato

Poteva avere conseguenze ben peggiori l'incidente successo intorno alle 15 in via Ogliaro. Lo scontro è avvenuto tra due Fiat Panda con al volante due uomini di 26 e 47 anni entrambi residenti nel Biellese. Saranno gli accertamenti degli agenti della Polizia locale a stabilire l'esatta dinamica dello scontro.

Il 26enne al volante della Panda verde, nell'urto è finito giù per la riva sottostante strada al Cervo terminando la corsa nel prato, dove l'auto si è ribaltata su un fianco. I Vigili del Fuoco intervenuti lo hanno aiutato ad uscire dall'abitacolo prima di affidarlo all'equipe medica del 118. Fortunatamente, il mezzo non ha centrato la grossa pianta presente per un diverso epilogo della vicenda.

Dalle prime testimonianze il giovane non sembra abbia riportato ferite importanti ma solo un grande spavento. E' stato comunque trasportato al pronto soccorso del Degli Infermi per ulteriori valutazioni mediche.