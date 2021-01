Gattinara inaugura la rinnovata piazza Paolotti

Taglio del nastro per la rinnovata piazza Paolotti di Gattinara. Sabato 9 gennaio alle 16 lo spazio cittadino sarà inaugurato dopo i lavori di riqualificazione urbana degli ultimi mesi.

Piazza Paolotti e l’area mercatale apparivano come “luogo isolato” dal contesto urbano; con questo intervento l’intera area è divenuta la Piazza della Città, un luogo a misura d’uomo, che ospiterà il mercato settimanale e quello alimentare del sabato, in grado di diventare un magnete di persone e “clienti” attraverso la valorizzazione del commercio su area pubblica insieme a tutti gli eventi che, nella nuova piazza Paolotti, saranno realizzati.

Il Comune di Gattinara ha vinto un bando regionale per la riqualificazione volto a sostenere e incentivare un intervento innovativo che avesse la capacità di promuovere e aumentare da un lato l’attrattiva commerciale e, dall’altro, l’appeal turistico attraverso il miglioramento della qualità urbana e ambientale.

Una nuova piazza-giardino, quindi, con area verde centrale e postazioni non fisse per ospitare fiere e mercati temporanei lungo il perimetro. È il nuovo volto di piazza Paolotti che sarà aperto ai cittadini sabato 9 gennaio. Il nuovo disegno ha previsto la realizzazione di un’area verde centrale costituita da due aiuole, con nuove alberature laterali. È stata mantenuta e potenziata la funzione mercatale con lo spostamento delle postazioni degli ambulanti, in modo da aumentarne la visibilità e, contestualmente, l’attrattività, sono stati anche completamente rinnovati gli allacciamenti al sistema elettrico, idrico e fognario e allestita l’intera Piazza con moltissimi elementi diversi di arredo urbano.

«Non è scontato – commenta il sindaco Daniele Baglione – inaugurare un’opera come questa in questo periodo. La nuova piazza Paolotti rappresenta un passo importante nel quadro di una complessiva riqualificazione della nostra città che abbiamo portato avanti con attenzione tassello dopo tassello in questi anni. Una piazza rinnovata che restituisce a Gattinara uno spazio che non esisteva in tale concezione rendendolo fruibile a tutti, grandi e piccini. Grazie a questo intervento, uno spazio prima anonimo è diventato un luogo urbano di qualità, che restituiamo più bello e, soprattutto, più verde e fruibile ai cittadini di Gattinara e ai nostri tanti visitatori».

I lavori in realtà non sono del tutto terminati, infatti la parte retrostante destinata a parcheggio verrà aperta in modalità provvisoria, consentendo alle auto di parcheggiare in attesa di completare la segnaletica appena le temperature lo consentiranno. E anche la fontana centrale sarà accesa all’inizio della primavera 2021.