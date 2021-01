Quattro multe per lo spinello "in compagnia"

Si erano dati appuntamento in una zona periferica della cittadina per farsi uno spinello in compagnia.

Solo che l'insolita passeggiata di quattro ragazzini, tre dei quali tre minorenni, non è passata inosservata ai carabinieri di Trino impegnati, domenica pomeriggio, in un giro di controllo del territorio.

La pattuglia, notando i quattro ragazzi che a piedi si dirigevano verso la periferia del paese e visto che la loro presenza non era giustificabile, in quanto non autorizzati a rimanere in giro dalle norme anticovid, ha deciso di seguirli e identificarli.

Alla vista dei militari i ragazzi, di cui uno appena maggiorenne e gli altri tre ancora minorenni, hanno cercato di disfarsi di uno spinello che stavano fumando, contenente dello stupefacente del tipo hashish.

I quattro sono stati accompagnati in caserma e, oltre alla segnalazione alla Prefettura di Vercelli quali assuntori di sostanza stupefacente, sono stati contravvenzionati con una multa di 400 euro ciascuno per la violazione delle norme anti Covid in vigore nella zona rossa. In caserma sono stati chiamati anche i genitori, che non hanno preso bene il comportamento dei propri figli, ai quali sono poi stati affidati i tre minorenni.