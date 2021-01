Il Soccorso Alpino in missione a Carcoforo, isolata da un metro e mezzo di neve

Sono ancora molto difficoltosi i collegamenti nelle valli laterali della Valsesia, dove, negli ultimi due giorni, è caduto oltre un metro di neve.

Nella mattina di martedì i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti in Val Sermenza per un'operazione di Protezione Civile presso l'abitato di Carcoforo, isolato dalle fitte nevicate.

Hanno portato beni di prima necessità a bordo di un mezzo fuoristrada e hanno caricato una donna che necessitava di cure sanitarie, per condurla a Rimasco dove è stata consegnata ai familiari. In zona è caduto oltre un metro di neve fresca che ha reso difficoltosa la viabilità stradale.

Alle 18 la Provincia di Vercelli ha reso noto che sulle provinciali per Rima (da San Giuseppe), Carcoforo (da Ferrate), Rassa (da Bivio Dughera) e Rimella erano state aperte tracce per i mezzi di servizio. Chiuse per il rischio di valanghe, invece, la provinciale per Fobello dalla località Ca' Tognetto e le strade comunali della Val Vogna (da Riva Valdobbia) e di San Gottardo di Rimella.

Resta comunque l'invito a percorrere le strade valsesiane, anche quelle principali, utilizzando la massima cautela e montando le dotazioni invernali.