Chiuso per manutenzione il centro multi raccolta Corso Papa Giovanni Paolo II

Il Centro di Multiraccolta 1 (CMR1, sito in Corso Papa Giovanni Paolo II, Vercelli), rimarrà chiuso al pubblico dal giorno 11/01/2021 al giorno 25/01/2021 (compresi), per lo svolgimento in sicurezza di interventi di manutenzione straordinaria.

Durante il periodo indicato, al CMR1 saranno consentiti solo i conferimenti di rifiuti biodegradabili (verde e sfalci) da parte del Comune di Vercelli e delle ditte private, con apposito formulario di identificazione dei rifiuti; le operazioni di pesatura dovranno comunque essere effettuate presso il CMR 2 di via Ara.

I cittadini da parte loro, potranno conferire i rifiuti previsti dal regolamento presso il CMR 2 di Via Ara che, per accogliere temporaneamente il maggior flusso di utenti, rispetterà in via del tutto straordinaria i seguenti orari:

Lunedì: dalle 14.00 alle 16.45

Dal martedì al venerdì: dalle 08:30 alle 11:45 e dalle 14:00 alle 16:45

Sabato: dalle 09:00 alle 11:45 e dalle 14:00 alle 17:45

Alla riapertura del CMR 1, prevista per il giorno 26/01/2021, salvo complicazioni dovute agli interventi manutentivi, torneranno in vigore gli orari stabiliti dal regolamento.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 777 171.